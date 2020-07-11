Драчев прибыл на конференцию Союза биатлонистов России

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Владимир Драчев прибыл на внеочередную конференцию Союза биатлонистов России (СБР). Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Конференция проходит в подмосковных Химках. На ней будет выбран новый президент СБР. Единственным кандидатом на этот пост является Виктор Майгуров. Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

Драчев сообщил ТАСС, что приехал на конференцию поблагодарить коллег за совместную работу на протяжении двух лет.

Необходимость в проведении внеочередных выборов возникла в связи с тем, что организация столкнулась с управленческим кризисом. Драчев покинул пост главы СБР за два года до истечения срока его полномочий.