Драчев считает, что права СБР в международной федерации будут восстановлены осенью

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Права Союза биатлонистов России (СБР) осенью будут полностью восстановлены в Международном союзе биатлонистов (IBU). Такое мнение высказал бывший глава СБР Владимир Драчев во время выступления на конференции организации в подмосковных Химках.

Очередной конгресс IBU пройдет в Праге в ноябре 2020 года.