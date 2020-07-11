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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев считает, что права СБР в международной федерации будут восстановлены осенью

Конгресс IBU пройдет в Праге
Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
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Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Права Союза биатлонистов России (СБР) осенью будут полностью восстановлены в Международном союзе биатлонистов (IBU). Такое мнение высказал бывший глава СБР Владимир Драчев во время выступления на конференции организации в подмосковных Химках.

Очередной конгресс IBU пройдет в Праге в ноябре 2020 года.

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"Думаю, что на ближайшем конгрессе IBU нам удастся полноценно вернуться в состав международной биатлонной семьи", - сказал Драчев.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU. Позднее была создана рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России, в которую входят представители СБР, IBU, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Группа призвана отслеживать выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU.

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РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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