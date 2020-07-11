Матыцин: конференции СБР в нынешнем формате должны проходить регулярно

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что конференции Союза биатлонистов России (СБР) в нынешнем формате должны проходить на регулярной основе. Об этом он рассказал во время выступления на конференции в Химках в субботу.

На внеочередной конференции СБР будет выбран новый президент организации.

"Считаю такой формат конференции важным, и его нужно сохранять не только для решения таких важных вопросов, как выбор президента, но и проводить их регулярно. Мы должны использовать такую легитимную площадку для решения проблем, - сказал Матыцин. - Биатлон для российский спортивной семьи является очень важным, как и другие виды спорта. Мы несем большой груз ответственности перед детьми, которые приходят в биатлон".

Министр рассказал о кадровой политике в отношении биатлона. "Мы будем проводить политику, чтобы у нас работали именно российские тренеры при полном, конечно, уважении к знаниям и опыту иностранных специалистов. Но я считаю, что в ближайшие годы надо восстанавливать авторитет российских тренеров, доверять им", - отметил он.

Единственным кандидатом на пост главы СБР является Виктор Майгуров. Владимир Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.