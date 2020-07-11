{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин: конференции СБР в нынешнем формате должны проходить регулярно

Министр спорта считает, что нужно использовать такую легитимную площадку для решения проблем
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что конференции Союза биатлонистов России (СБР) в нынешнем формате должны проходить на регулярной основе. Об этом он рассказал во время выступления на конференции в Химках в субботу.

На эту тему
Драчев считает, что права СБР в международной федерации будут восстановлены осенью

На внеочередной конференции СБР будет выбран новый президент организации.

"Считаю такой формат конференции важным, и его нужно сохранять не только для решения таких важных вопросов, как выбор президента, но и проводить их регулярно. Мы должны использовать такую легитимную площадку для решения проблем, - сказал Матыцин. - Биатлон для российский спортивной семьи является очень важным, как и другие виды спорта. Мы несем большой груз ответственности перед детьми, которые приходят в биатлон".

Министр рассказал о кадровой политике в отношении биатлона. "Мы будем проводить политику, чтобы у нас работали именно российские тренеры при полном, конечно, уважении к знаниям и опыту иностранных специалистов. Но я считаю, что в ближайшие годы надо восстанавливать авторитет российских тренеров, доверять им", - отметил он.

Единственным кандидатом на пост главы СБР является Виктор Майгуров. Владимир Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

Теги
РоссияЗимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
Футбол в России
Результаты тестов на коронавирус футболистов "Уфы" показали отрицательный результат
В воскресенье клуб сыграет на выезде в матче 28-го тура РПЛ с "Локомотивом"
Читать полностью