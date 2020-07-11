Матыцин: Драчев принял непростое решение, но его уход позволит консолидироваться СБР

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Решение Владимира Драчева покинуть пост главы Союза биатлонистов России (СБР) было непростым, но оно позволит организации сплотиться. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин на конференции организации.

Конференция проходит в субботу в подмосковных Химках, на ней будет выбран новый президент СБР. Единственным кандидатом на этот пост является Виктор Майгуров. Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

"Очень непростое решение принял Владимир Петрович, я с уважением отношусь к этому решению. Деятельность депутата Госдумы действительно очень многогранна и требует много времени. Я считаю, то Владимир Петрович принял ответственное решение, которое позволит вам консолидироваться и выбрать руководителя, который во главе команды будет развивать биатлон как минимум до Олимпийских игр в Пекине" - сказал Матыцин.

"Мы считаем, что очень профессионально решались вопросы и плюсов было больше, чем сейчас остается проблем", - добавил министр.