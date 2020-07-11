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Зимние олимпийские виды спорта
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Матыцин: Минспорт сохранит все обязательства по поддержке Союза биатлонистов России

В субботу в Химках проходит внеочередная конференция СБР

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ сохранит все обязательства по финансовой поддержке Союза биатлонистов России (СБР). Об этом на конференции СБР сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Внеочередная конференция СБР проходит в субботу в Химках.

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"С точки зрения министерства, несмотря на все сложности, мы сохраняем обязательства на этот год, - сказал Матыцин. - Мы не сокращаем ставки для членов сборных команд. То, что касается деятельности федерации, дополнительных доходов бюджета организации, то это на плечах федерации".

"Знаю об идее формирования попечительского совета, о том, что ряд компаний готовы оказать поддержку", - добавил он.

Покинувший пост президента СБР Владимир Драчев рассказал о финансовых вливаниях в российский биатлон. "Около 6 млрд рублей будет вложено в биатлон. Этого удалось добиться за два года", - сказал он.

На конференции будет выбран новый президент СБР. Единственным кандидатом на этот пост является Виктор Майгуров. Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

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РоссияЗимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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