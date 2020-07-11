Матыцин: Минспорт сохранит все обязательства по поддержке Союза биатлонистов России

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ сохранит все обязательства по финансовой поддержке Союза биатлонистов России (СБР). Об этом на конференции СБР сообщил министр спорта Олег Матыцин.

"С точки зрения министерства, несмотря на все сложности, мы сохраняем обязательства на этот год, - сказал Матыцин. - Мы не сокращаем ставки для членов сборных команд. То, что касается деятельности федерации, дополнительных доходов бюджета организации, то это на плечах федерации".

"Знаю об идее формирования попечительского совета, о том, что ряд компаний готовы оказать поддержку", - добавил он.

Покинувший пост президента СБР Владимир Драчев рассказал о финансовых вливаниях в российский биатлон. "Около 6 млрд рублей будет вложено в биатлон. Этого удалось добиться за два года", - сказал он.

На конференции будет выбран новый президент СБР. Единственным кандидатом на этот пост является Виктор Майгуров. Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.