Матыцин: Минспорт сохранит все обязательства по поддержке Союза биатлонистов России

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ сохранит все обязательства по финансовой поддержке Союза биатлонистов России (СБР). Об этом на конференции СБР сообщил министр спорта Олег Матыцин.
Внеочередная конференция СБР проходит в субботу в Химках.
"С точки зрения министерства, несмотря на все сложности, мы сохраняем обязательства на этот год, - сказал Матыцин. - Мы не сокращаем ставки для членов сборных команд. То, что касается деятельности федерации, дополнительных доходов бюджета организации, то это на плечах федерации".
"Знаю об идее формирования попечительского совета, о том, что ряд компаний готовы оказать поддержку", - добавил он.
Покинувший пост президента СБР Владимир Драчев рассказал о финансовых вливаниях в российский биатлон. "Около 6 млрд рублей будет вложено в биатлон. Этого удалось добиться за два года", - сказал он.
На конференции будет выбран новый президент СБР. Единственным кандидатом на этот пост является Виктор Майгуров. Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.