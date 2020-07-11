{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Хоккеист "Калгари" Хамоник первым отказался участвовать в возобновлении сезона НХЛ

Каждый игрок имеет право отказаться от участия в оставшейся части сезона, которая стартует 1 августа

ТАСС, 11 июля. Защитник "Калгари" Трэвис Хамоник отказался принимать участие в возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ночь на субботу НХЛ объявила, что сезон возобновится 1 августа. Каждый игрок имеет право отказаться от участия в оставшейся части сезона, на это у него есть 72 часа с момента принятия соглашения. За отведенное время хоккеист обязан в письменном виде уведомить руководство клуба о том, что он отказывается от участия в розыгрыше Кубка Стэнли. Хамоник стал первым игроком, воспользовавшимся этой опцией.

На эту тему
Слово остается за МОК. НХЛ разрешила своим игрокам выступать на двух ближайших Олимпиадах

"Ранее этим вечером Трэвис позвонил и проинформировал нас о том, что он решил воспользоваться возможностью отказаться от участия в возобновлении сезона, - сказал генеральный менеджер "Калгари" Брэд Треливинг. - Трэвис объяснил, что он принял это трудное решение из-за семейных обстоятельств. Хотя нам будет не хватать Трэвиса в составе, мы понимаем и уважаем его решение. Мы сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим играм НХЛ".

Хамоник в текущем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 12 (3 гола + 9 результативных передач) очков.

Сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и заявил, что сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Футбол в России
Результаты тестов на коронавирус футболистов "Уфы" показали отрицательный результат
В воскресенье клуб сыграет на выезде в матче 28-го тура РПЛ с "Локомотивом"
Читать полностью