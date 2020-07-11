Хоккеист "Калгари" Хамоник первым отказался участвовать в возобновлении сезона НХЛ

В ночь на субботу НХЛ объявила, что сезон возобновится 1 августа. Каждый игрок имеет право отказаться от участия в оставшейся части сезона, на это у него есть 72 часа с момента принятия соглашения. За отведенное время хоккеист обязан в письменном виде уведомить руководство клуба о том, что он отказывается от участия в розыгрыше Кубка Стэнли. Хамоник стал первым игроком, воспользовавшимся этой опцией.

"Ранее этим вечером Трэвис позвонил и проинформировал нас о том, что он решил воспользоваться возможностью отказаться от участия в возобновлении сезона, - сказал генеральный менеджер "Калгари" Брэд Треливинг. - Трэвис объяснил, что он принял это трудное решение из-за семейных обстоятельств. Хотя нам будет не хватать Трэвиса в составе, мы понимаем и уважаем его решение. Мы сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим играм НХЛ".

Хамоник в текущем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 12 (3 гола + 9 результативных передач) очков.

Сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и заявил, что сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.