Матыцин не видит предпосылок к тому, чтобы СБР повторил историю ВФЛА

Конференция проходит в подмосковных Химках, на ней будет выбран новый президент СБР. Единственным кандидатом на этот пост является Виктор Майгуров. Владимир Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Ситуация в российском биатлоне не похожа на кризис в легкой атлетике, нет предпосылок к тому, чтобы Союз биатлонистов России (СБР) повторил историю Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение в субботу на заседании конференции СБР высказал министр спорта Олег Матыцин.

"Не хотел бы сравнивать ситуации в легкой атлетике и биатлоне, это разная история конфликтов, - сказал Матыцин. - Надеюсь, мы избежим таких событий в биатлоне, которые мы наблюдаем во взаимодействиях между ВФЛА и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Не вижу предпосылок к тому, чтобы такое случилось. Главное - уметь выстраивать диалог, в том числе и с международным сообществом, и вовремя отстаивать интересы российского спорта, в том числе и с помощью юридической поддержки".

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Позднее была создана рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России, в которую входят представители СБР, IBU, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства. Группа призвана отслеживать выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.