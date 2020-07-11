Матыцин: развитие спорта в России должно происходить с опорой на регионы и своих тренеров

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Программа развития российского спорта должна опираться на регионы, детско-юношеский спорт и отечественных тренеров. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин в субботу на конференции Союза биатлонистов России.

Заседание СБР проходит в подмосковных Химках.

"Главное - быть ответственными перед самим собой. Мы не должны использовать международный критерий как критерий развития спорта в Российской Федерации. У нас богатая культура, у нас традиции и слава российского спортивного сообщества. Думаю, что надо повернуться к самим себе и выстраивать программу развития российского спорта, опираясь на регионы и детско-юношеский порт, восстанавливать авторитет российского тренера", - сказал Матыцин.