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Зимние олимпийские виды спорта

Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции
Президент СБР Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент СБР Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России (СБР). Выборы нового главы федерации прошли в субботу на внеочередной конференции организации в подмосковных Химках.

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Майгурова поддержали единогласно все 45 делегатов конференции. 51-летний Майгуров был единственным кандидатом на пост главы СБР. Владимир Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

Полномочия Майгурова будут действовать до окончания олимпийского сезона, после Игр в Пекине 2022 года должна будет состояться очередная конференция СБР.

Майгуров - трехкратный чемпион мира, в прошлом он занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). При Драчеве он являлся членом правления СБР, где отвечал за взаимодействие с международной федерацией.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спортаМайгуров, Виктор Викторович
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