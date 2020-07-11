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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев заявил, что его работу на посту главы СБР нельзя оценивать по результатам сборной

По словам бывшего президента СБР, 80 процентов времени уходило на работу с регионами
Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Владимир Драчев считает, что его работу на посту президента Союза биатлонистов России (СБР) нельзя оценивать, основываясь исключительно на результатах национальной сборной. Такое мнение он высказал в субботу на конференции СБР.

Конференция проходит в подмосковных Химках, на ней был избран новый президент СБР. Им стал Виктор Майгуров, который был единственным кандидатом. Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

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"Все информационное поле охватывает только сборную, и о биатлоне в стране судят, основываясь на результатах сборной, - сказал Драчев. - Это не очень верно, потому что 80 процентов времени уходило на работу с регионами. Если разобраться, у меня за два года 180 полетов по стране, я налетал 340 тыс. миль, то есть я всю страну облетел вдоль и попрек".

"Региональные центры, детские спортивные школы... Работа в этом направлении незаметна, ее никто не видел. Однако за два года удалось добиться, чтобы в развитие биатлона было вложено 6 миллиардов рублей", - подчеркнул он.

При Драчеве Александр Логинов стал чемпионом мира, он стал первым за 12 лет представителем мужской команды страны, которому удалось победить на чемпионате мира в личной гонке. В то же время российская команда установила антирекорд по числу гонок без призовых мест на Кубке мира.

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