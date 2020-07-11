Состав правления Союза биатлонистов России сократился с 10 до семи человек

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Стал известен новый состав правления Союза биатлонистов России (СБР). Выборы в правление СБР прошли в субботу на внеочередной конференции организации в Химках.

В ходе конференции был избран новый президент СБР, которым стал Виктор Майгуров. Он был единственным кандидатом на пост главы СБР. В пятницу Владимир Драчев добровольно оставил этот пост.

Состав правления СБР был сокращен с 10 до семи человек, в него вошли Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк, Иван Мелихов и Майгуров. Новыми членами стали представляющий Саратовскую область Литяк и судья международной категории Мелихов. Остальные сохранили свои посты в правлении. Срок их полномочий истекает в 2022 году, очередная выборная конференция СБР пройдет после Игр 2022 года в Пекине.