СМИ: Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера"

ТАСС, 11 июля. Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может занять должность главного тренера миланского "Интера". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По информации источника, в клубе недовольны результатами работы Антонио Конте, который может покинуть клуб по окончании сезона. В случае назначения на пост 52-летнего Аллегри он станет третьим тренером в истории после Джованни Трапаттони и Альберто Дзаккерони, который тренировал "Милан", "Ювентус" и "Интер".

Аллегри с 2014 года до лета 2019-го был главным тренером туринского "Ювентуса", с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии, в сезоне-2014/15 он вывел "Ювентус" в финал Лиги чемпионов, где команда уступила испанской "Барселоне" (1:3). Спустя два года "Ювентус" под руководством Аллегри вновь играл в финале Лиги чемпионов, но снова проиграл - на этот раз мадридскому "Реалу" (1:4).

До "Ювентуса" Аллерги возглавлял "Милан", также он работал в "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛе и "Альянезе". С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.

"Интер" занимает четвертое место в чемпионате Италии после 31-го тура, набрав 65 очков. Конте возглавил команду 31 мая 2019 года.