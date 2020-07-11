Третий тренировочный сбор российских конькобежцев пройдет в Челябинске с 20 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Третий тренировочный сбор национальной команды по конькобежному спорту пройдет в Челябинске с 20 июля. Об этом ТАСС в субботу сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Первый учебно-тренировочный сбор российские конькобежцы провели на федеральной базе "Ока" в тульском Алексине. Второй сбор проходит в подмосковной Коломне.

"Сборная России начнет третий сбор 20 июля в Челябинске. У нас трехступенчатый заезд, часть команды уже 20 июля выходит на лед. Дальше заезд продолжится по группам, одной из первых прибудет группа Павла Абраткевича", - сообщила Барышева.

В состав сборной России входят Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Степан Чистяков, Даниил Беляев, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова, Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева, Елизавета Агафошина, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Егор Юнин и Сергей Трофимов.