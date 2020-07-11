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Буре: сборная России готова к любому исходу переговоров об участии игроков НХЛ в ОИ

Игроки НХЛ получили возможность принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности между лигой, МОК и IIHF
Павел Буре Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Павел Буре
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Команда России готова к любому исходу переговоров об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиадах. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Игр Павел Буре.

Игроки НХЛ получили возможность принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF). Возможность участия в Играх прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков.

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"Я видел новость о том, что лига и игроки НХЛ подписали коллективное соглашение, и там есть пункт об участии в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Пока это не означает, что игроки НХЛ примут в них участие, - еще не сказали своего слова владельцы команд, не было переговоров с МОК, - сказал Буре. - Перед Олимпиадой в Пхёнчхане было примерно то же самое, однако владельцы были далеко не рады поездке, да и МОК не захотел ни на шаг отступать от своей позиции. В итоге Олимпиада-2018 прошла без игроков НХЛ".

"Посмотрим, как сложатся события сейчас. Знаю, что в нашей сборной готовы к любому их развитию: и в случае участия игроков НХЛ, и в случае отказа заокеанской лиги, как это было перед Пхёнчханом", - добавил он.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. В 2026 году Олимпиада состоится в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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Буре, Павел Владимирович
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