Глава IBU Далин поздравил Майгурова с избранием на пост президента СБР

"IBU поздравляет Виктора Майгурова с избранием на пост президента Союза биатлонистов России, - сказал Далин. - Как двукратный олимпийский призер и бывший вице-президент IBU, Виктор имеет опыт как спортсмена, так и спортивного администратора, который будет неоценим для СБР. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с Виктором и его командой, чтобы развить прогресс, достигнутый в реформировании российского биатлона. Необходимо провести дальнейшую работу, но мы уверены, что будут внесены необходимые изменения для обеспечения защиты чистых спортсменов и восстановления СБР в качестве полноправного члена IBU".

"Я также хотел бы поблагодарить уходящего президента СБР Владимира Драчева за его сотрудничество и проделанную им работу в содействии продвижения СБР к тому положению, в котором он находится сегодня", - добавил глава IBU.

Бывший президент СБР Драчев в пятницу объявил об уходе со своего поста. Он возглавлял организацию с 2018 года.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года, российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU. Позднее была создана рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России, в которую входят представители СБР, IBU, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Группа призвана отслеживать выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU. Очередной конгресс IBU, на котором могут быть полностью восстановлены права СБР, пройдет в Праге в ноябре 2020 года.