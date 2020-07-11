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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер Абраткевич может прилететь из Польши к сбору российских конькобежцев в Челябинске

Из-за ситуации с пандемией коронавируса специалист не смог прибыть в Россию весной для работы с командой на двух первых сборах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Тренер Павел Абраткевич отсутствует на втором сборе национальной команды в Коломне, но Союз конькобежцев России совместно с Минспортом РФ рассматривает возможность возвращения специалиста в страну для участия в следующем сборе команды. Об этом ТАСС в субботу сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Абраткевич проживает в Польше, из-за ситуации с пандемией коронавируса специалист не смог прибыть в Россию весной для работы с командой на двух первых сборах.

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"К сожалению, Павел Абраткевич не смог приехать на второй сбор команды, - сказала Барышева. - Но сейчас мы при поддержке Министерства спорта РФ обсуждаем возможность, чтобы он смог прилететь на следующий сбор в Челябинске. Пока это в работе, но надеемся, что мы близки к успеху, хотя пока еще нет авиасообщения между Польшей и Россией".

Первый учебно-тренировочный сбор российские конькобежцы провели на федеральной базе "Ока" в тульском Алексине. Второй сбор проходит в подмосковной Коломне, третий сбор начнется в Челябинске 20 июля. Под руководством Абраткевича тренируются рекордсменка мира Наталья Воронина, призер чемпионата мира Евгения Лаленкова и другие спортсменки.

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