Тренер Абраткевич может прилететь из Польши к сбору российских конькобежцев в Челябинске

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Тренер Павел Абраткевич отсутствует на втором сборе национальной команды в Коломне, но Союз конькобежцев России совместно с Минспортом РФ рассматривает возможность возвращения специалиста в страну для участия в следующем сборе команды. Об этом ТАСС в субботу сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Абраткевич проживает в Польше, из-за ситуации с пандемией коронавируса специалист не смог прибыть в Россию весной для работы с командой на двух первых сборах.