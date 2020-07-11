Тренер Абраткевич может прилететь из Польши к сбору российских конькобежцев в Челябинске

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Тренер Павел Абраткевич отсутствует на втором сборе национальной команды в Коломне, но Союз конькобежцев России совместно с Минспортом РФ рассматривает возможность возвращения специалиста в страну для участия в следующем сборе команды. Об этом ТАСС в субботу сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
Абраткевич проживает в Польше, из-за ситуации с пандемией коронавируса специалист не смог прибыть в Россию весной для работы с командой на двух первых сборах.
"К сожалению, Павел Абраткевич не смог приехать на второй сбор команды, - сказала Барышева. - Но сейчас мы при поддержке Министерства спорта РФ обсуждаем возможность, чтобы он смог прилететь на следующий сбор в Челябинске. Пока это в работе, но надеемся, что мы близки к успеху, хотя пока еще нет авиасообщения между Польшей и Россией".
Первый учебно-тренировочный сбор российские конькобежцы провели на федеральной базе "Ока" в тульском Алексине. Второй сбор проходит в подмосковной Коломне, третий сбор начнется в Челябинске 20 июля. Под руководством Абраткевича тренируются рекордсменка мира Наталья Воронина, призер чемпионата мира Евгения Лаленкова и другие спортсменки.