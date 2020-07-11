Союз биатлонистов России через год планирует изменить устав организации

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Устав Союза биатлонистов России (СБР) в следующем году будет изменен. Об это сообщил журналистам новый президент СБР Виктор Майгуров.

В пятницу об уходе с поста президент СБР объявил Владимир Драчев. На внеочередной выборной конференции, которая прошла в субботу, Майгуров был избран единогласно всеми 45 делегатами. Полномочия Майгурова будут действовать до окончания олимпийского сезона, после Игр в Пекине 2022 года должна будет состояться очередная конференция СБР.

"Через год мы соберем внеочередную конференцию, чтобы изменить устав организации, некоторые положения которого устарели", - сказал Майгуров.