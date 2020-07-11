Попечительский совет СБР будет сформирован в течение двух месяцев

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Попечительский совет Союза биатлонистов России (СБР) планируется сформировать в течение ближайших двух месяцев. Об этом журналистам сообщил новый президент организации Виктор Майгуров.

В субботу Майгуров был избран президентом СБР. Он был единственным кандидатом, в пятницу Владимир Драчев добровольно оставил этот пост.

"Попечительский совет будет сформирован в ближайшие месяц-два, - сказал Майгуров. - Для этого правление СБР должно создать положение о попечительском совете. После этого мы проведем переговоры с Владимиром Владимировичем Якушевым, который собирается и дальше помогать биатлону".

Ранее Майгуров сообщал, что в случае избрания на пост главы СБР попечительский совет организации возглавит министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.