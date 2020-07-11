ФХР продолжает рассматривать варианты подготовки к ОИ как с игроками НХЛ, так и без них

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) по-прежнему имеет варианты подготовки к Олимпийским играм 2022 года в зависимости от того, поедут ли туда игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или нет. Об этом ТАСС рассказал глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Возможность участия в Играх 2022 и 2026 годов прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF). Решение о приостановке регулярного чемпионата и участии игроков лиги на Олимпиаде будут принимать владельцы клубов.

"Для нас ситуация кардинальным образом не поменялась. Мы готовы к любому развитию событий, как и перед Олимпиадой в Пхёнчхане, у нас есть как "план А", так и "план Б". Ждем переговоры между сторонами и в своей работе будем опираться на соглашение между ними", - сказал Ротенберг.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. В 2026 году Олимпиада состоится в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.