Мамиашвили будет переизбираться на пост в бюро Объединенного мира борьбы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили готов переизбираться на пост в бюро Объединенного мира борьбы (UWW), место и время проведения выборов определится в августе. Об этом Мамиашвили сообщил ТАСС.

Мамиашвили вошел в бюро UWW в сентябре 2014 года на конгрессе организации в Ташкенте.

"Я буду переизбираться в бюро UWW - многое еще предстоит сделать. Мы сейчас в непростой ситуации, и нужно использовать любую возможность работы во всех общественных организациях, - сообщил Мамиашвили. - Годы работы дают нам возможность прогнозировать достаточно конструктивную работу как в развитии мировой спортивной борьбы, так и в продвижении российской борьбы на международной арене".

На вопрос ТАСС о готовности переизбираться на пост вице-президента UWW глава ФСБР ответил: "Для начала нужно избраться в бюро, а дальше посмотрим".

В UWW будет переизбрано семь позиций. На пост президента, который избирается на шесть лет, единственной кандидатурой является действующий президент организации серб Ненад Лалович. На посты в бюро претендуют 14 кандидатов, пятеро из которых действующие члены бюро UWW: Мамиашвили, Марина Ди Буссоло Пелликоне (Италия), Ахролджан Рузиев (Узбекистан), Педро Гама Филью (Бразилия) и Фуат Мескут (Марокко). Также на посты в бюро претендуют Дина Харенко (Украина), Хамид Сориан (Иран), Лучио Канева (Италия), Эдишер Мачаидзе (Грузия), Дон Райан (Канада), Даниэль Игали (Нигерия), Джонни Замбрано (Эквадор), Марко Корпела (Финляндия) и Ян Карснак (Словакия).