Дисциплинарный комитет ФХР возбудил дело по факту смерти хоккеиста Павла Крутия

ТАСС, 11 июля. Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) на основании заявления Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) возбудил дело в целях всестороннего рассмотрения обстоятельств смерти нападающего "Южного Урала" из Орска Павла Крутия. Об этом сообщает пресс-сужба ФХР.

В рамках разбирательства будет проведена проверка на предмет нарушений законодательства РФ, дисциплинарного регламента ФХР и регламента ВХЛ, а также применения мер ответственности к лицам, совершившим нарушения.

Утром 10 июля во время тренировки 23-летний Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Хоккеисту был поставлен предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии.

Предыдущий сезон Крутий провел в карагандинском клубе "Сарыарка". В регулярном чемпионате ВХЛ прошлого сезона он провел 32 матча, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 результативных передач), в плей-офф он сыграл четыре матча и не набрал очков за результативность.