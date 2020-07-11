{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Глава IIHF хочет провести встречу с руководством НХЛ в конце августа - начале сентября

Ранее игроки НХЛ получили возможность принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности между лигой, МОК и IIHF
Президент IIHF Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент IIHF Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель надеется, что сможет поехать в Канаду и встретиться с руководством Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в конце августа - начале сентября. Об этом Фазель рассказал ТАСС.

Возможность участия в Играх 2022 и 2026 годов прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и IIHF. Решение о приостановке регулярного чемпионата и участии игроков лиги в Олимпиаде будут принимать владельцы клубов.

На эту тему
Слово остается за МОК. НХЛ разрешила своим игрокам выступать на двух ближайших Олимпиадах

"Это хорошая новость, но еще ничего не решено. Нам предстоит еще немало переговоров с МОК и оргкомитетом Игр в Пекине, нужно найти понимание между разными людьми. Нужно решить немало вопросов, особенно в плане трансфера, страховки, технические моменты, и с оргкомитетом надо будет прийти к соглашению по размещению, количеству билетов на матчи турнира, - сказал Фазель. - Моя цель - поехать в Канаду, как только будет такая возможность, чтобы встретиться с руководством лиги. Надо сделать это чем скорее, тем лучше, возможно, в конце августа - начале сентября".

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. В 2026 году Олимпиада состоится в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Теги
Фазель, Рене
Футбол в России
Свердловский минспорт надеется, что на финал Кубка РФ по футболу пустят более 10% зрителей
Матч пройдет на "Екатеринбург-Арене" 25 июля
Читать полностью