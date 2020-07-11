В Союзе ММА России считают Яна фаворитом в бою за титул чемпиона UFC против Альдо

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян является фаворитом в поединке против бразильца Жозе Альдо за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Бой Ян - Альдо пройдет в ночь на воскресенье в Абу-Даби на "Бойцовском острове".

"Хочу пожелать яркой и уверенной победы Петру Яну, - сказал Габдуллин. - Считаю его фаворитом в этом бою, Альдо будет сложно противостоять тому упорству и боевому духу, с которым Ян настраивается на бой. Альдо очень опытный спортсмен и уже был чемпионом, знает вкус этой победы, ему знакома тактика и напор Яна. Он дрался со спортсменами подобной манеры боя, как у Яна".

"Альдо будет стараться за счет опыта и наработанного плана победить. Но у Яна есть преимущество, есть все шансы победить и стать чемпионом UFC. Его сильные стороны - ударная техника, темп, который он может держать долгое время, и разносторонность атак. Он может нокаутировать как ударами рук, так и ударами ног", - добавил собеседник агентства.

В активе россиянина 14 побед и одно поражение. На счету Альдо 28 побед и шесть поражений.