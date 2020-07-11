Чемпион Европы по волейболу Спиридонов продолжит карьеру в катарском "Аль-Ахли"

Ранее Спиридонов не смог подписать контракт с греческим "Олимпиакосом". По словам волейболиста, клуб отказался от сотрудничества.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Спиридонов подписал однолетний контракт с катарским клубом "Аль-Ахли". Об этом 32-летний спортсмен сообщил ТАСС.

"Я подписал контракт с клубом "Аль-Ахли" из Катара на один сезон. Вылечу в Катар, когда откроют границы", - сказал Спиридонов.

В прошедшем сезоне чемпионата России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Спиридонов выступал за уфимский клуб "Урал". Ранее он также играл за казанский "Зенит", красноярский "Енисей", "Факел" из Нового Уренгоя и подмосковную "Искру". В составе "Зенита" Спиридонов по два раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат России.

Выступая за сборную России, Спиридонов стал победителем чемпионата Европы 2013 года, а также два раза выиграл Мировую лигу (2011, 2013).