СМИ: "Фенербахче" заинтересован в переходе футболиста "Зенита" Дзюбы

ТАСС, 11 июля. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" проявляет интерес к форварду российского "Зенита" Артеме Дзюбе. Об этом сообщает турецкая газета Takvim.

По информации источника, клуб собирается усилить позицию нападающего опытным футболистом. Контракт 31-летнего игрока рассчитан до конца июля 2020 года. Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев, "Зенит" подпишет новый контракт с нападающим по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне Дзюба забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач в Тинькофф - Российской премьер-лиге и лидирует по обоим показателям. Дзюба является капитаном сборной России, в составе национальной команды он провел 42 матча, в которых забил 24 мяча.

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. С января по июнь 2018 года он находился в аренде в тульском "Арсенале", до этого форвард играл за "Ростов", "Томь" и "Спартак". В составе "Зенита" Дзюба во второй раз подряд стал чемпионом России, также он является обладателем Кубка России и дважды - Суперкубка России. Выступая за "Ростов", Дзюба завоевал Кубок России.