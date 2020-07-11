Алена Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards

ТАСС, 11 июля. Российская фигуристка Алена Косторная стала лауреатом премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации "Новичок года". Церемония награждения проходит в онлайн-формате.

Первая в истории премия ISU Skating Awards пройдет в субботу в онлайн-формате

На победу в номинации также претендовали россиянка Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

Победителя определяла отдельная коллегия жюри. Она состоит из шести бывших фигуристов. От России в коллегию вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Вручение премии является первым в истории. Изначально мероприятие планировалось провести вместо традиционного гала-вечера на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.