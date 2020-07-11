Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России по биатлону

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валерий Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России. Об этом ТАСС сообщил новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
Польховский был рекомендован большинством членов правления СБР на эту должность в апреле, однако бывший глава организации Владимир Драчев заблокировал это решение.
"Мы будем рекомендовать Валерия Николаевича на должность главного тренера сборной, - сказал Майгуров после избрания. - Я не тот человек, который переобувается на ходу, так что не будем отходить от принятого ранее решения. Этот вопрос мы еще раз обсудим на ближайшем заседании правления".
Майгуров был избран главой СБР в субботу на внеочередной конференции СБР. Драчев за день до выборов объявил о решении отказаться от борьбы за сохранение президентского кресла. Также на конференции был избран новый состав правления СБР. Пять из семи человек сохранили свои должности, все они в апреле проголосовали за назначение Польховского главным тренером.
Польховский последние полгода занимал пост вице-президента СБР. В прошлом он уже возглавлял сборную России. Возвращение Польховского в национальную команду состоится, если его кандидатуру согласует Министерство спорта РФ.