Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России по биатлону

Польховский был рекомендован большинством членов правления СБР на эту должность в апреле, однако бывший глава организации Владимир Драчев заблокировал это решение.

"Мы будем рекомендовать Валерия Николаевича на должность главного тренера сборной, - сказал Майгуров после избрания. - Я не тот человек, который переобувается на ходу, так что не будем отходить от принятого ранее решения. Этот вопрос мы еще раз обсудим на ближайшем заседании правления".

Майгуров был избран главой СБР в субботу на внеочередной конференции СБР. Драчев за день до выборов объявил о решении отказаться от борьбы за сохранение президентского кресла. Также на конференции был избран новый состав правления СБР. Пять из семи человек сохранили свои должности, все они в апреле проголосовали за назначение Польховского главным тренером.

Польховский последние полгода занимал пост вице-президента СБР. В прошлом он уже возглавлял сборную России. Возвращение Польховского в национальную команду состоится, если его кандидатуру согласует Министерство спорта РФ.