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Зимние олимпийские виды спорта

Косторная гордится получением награды лучшему новичку ISU Skating Awards

В субботу Косторная победила в номинации "Лучший новичок года" первой в истории премии ISU Skating Awards
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что горда получить награду лучшему новичку года Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. Об этом спортсменка заявила во время онлайн-трансляции церемонии награждения.

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В субботу Косторной была присуждена награда, на победу в номинации также претендовали россиянка Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

"Я старалась всегда показывать свой максимум, очень рада и горда получить эту награду. Я старалась думать даже о незначительных деталях, держала в уме удачные попытки на тренировках, но фигурное катание - это не только прыжки, и для меня важно, чтобы зрители получали удовольствие от того, что они видят", - сказала Косторная.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

Победителя определяла отдельная коллегия жюри, она состоит из шести бывших фигуристов. От России в коллегию вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Вручение премии является первым в истории. Изначально мероприятие планировалось провести вместо традиционного гала-вечера на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.

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