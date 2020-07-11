Косторная гордится получением награды лучшему новичку ISU Skating Awards

ТАСС, 11 июля. Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что горда получить награду лучшему новичку года Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. Об этом спортсменка заявила во время онлайн-трансляции церемонии награждения.

В субботу Косторной была присуждена награда, на победу в номинации также претендовали россиянка Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

"Я старалась всегда показывать свой максимум, очень рада и горда получить эту награду. Я старалась думать даже о незначительных деталях, держала в уме удачные попытки на тренировках, но фигурное катание - это не только прыжки, и для меня важно, чтобы зрители получали удовольствие от того, что они видят", - сказала Косторная.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

Победителя определяла отдельная коллегия жюри, она состоит из шести бывших фигуристов. От России в коллегию вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Вручение премии является первым в истории. Изначально мероприятие планировалось провести вместо традиционного гала-вечера на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.