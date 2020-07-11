Мещеряков: победа в баскетбольном Еврокубке является целью "Локомотива-Кубани"

В пятницу прошла жеребьевка Еврокубка. "Локомотив-Кубань" сыграет в группе C с "Андоррой", литовским "Литкабелисом", итальянским "Виртусом", "Монако" и бельгийским "Антверп Джайантс".

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" в предстоящем европейском сезоне является победа в Еврокубке. Об этом ТАСС заявил председатель правления краснодарского клуба Анатолий Мещеряков.

"Наша цель - победа в турнире. Всегда так было и будет, - сказал Мещеряков. - И моя позиция, и руководства, и команды заключается в том, что если ты не ставишь перед собой высокую цель, то зачем выходить на площадку? Нам есть еще что показать, и мы всех готовы удивить".

Собеседник агентства подчеркнул, что "Локомотив-Кубань" будет опираться на российских молодых баскетболистов. "Болельщики увидят новых игроков, прежде всего российских, которые прошли нашу школу", - добавил Мещеряков.

Регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдет с 30 сентября по 16 декабря. Матчи топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы - с 2 по 10 марта, полуфиналы - с 16 по 24 марта, финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.

Сезон-2019/20 в Евролиге и Еврокубке был досрочно завершен без определения победителя из-за коронавируса.