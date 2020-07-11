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Зимние олимпийские виды спорта

Этери Тутберидзе награждена премией лучшему тренеру ISU Skating Awards

На звание лучшего тренера также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер
Тренер Этери Тутберидзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер Этери Тутберидзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Российский тренер Этери Тутберидзе стала лауреатом премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации "Лучший тренер". Церемония награждения проходит в онлайн-формате.

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На звание лучшего тренера также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, в мае перешедшая в группу Евгения Плющенко, выиграли все турниры. Воспитанница Тутберидзе Алина Загитова выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году, чемпионат мира (2019), чемпионат Европы (2018) и финал Гран-при (сезон-2017/18), Евгения Медведева под руководством Тутберидзе стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратным чемпионом мира (2016, 2017) и двукратным чемпионом Европы (2016, 2017).

Победителей определяла отдельная коллегия жюри. Она состоит из шести бывших фигуристов. От России в коллегию вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Вручение премии является первым в истории. Изначально мероприятие планировалось провести вместо традиционного гала-вечера на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.

Теги
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