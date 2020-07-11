Фигуристка Косторная заявила, что победа в ISU Awards добавит ей мотивации и уверенности

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Алена Косторная считает, что победа в номинации "Новичок года" премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards добавит ей мотивации и уверенности. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС.

В субботу Косторной была присуждена награда, на победу в номинации также претендовали россиянка Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

"Эта премия добавит мне мотивации и уверенности, я рада, - сказала Косторная. - Это достижение и мое, и моих тренеров. Мне очень приятно, что Этери Георгиевна [Тутберидзе] тоже стала победителем ISU Awards [в номинации "Лучший тренер"]".

"Победа в номинации ISU показала мне, как много у меня болельщиков во всем мире. Я знала, что у меня есть большие фан-группы, есть люди, которым нравится моя работа. И теперь, уверена, их станет еще больше", - подчеркнула Косторная.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). Победителя определяла отдельная коллегия жюри, она состоит из шести бывших фигуристов, от России в нее вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.