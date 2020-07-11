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Футбол в России

Тульский "Арсенал" обыграл "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

Форвард "Арсенала" Евгений Луценко забил 15-й мяч в турнире
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТУЛА, 11 июля. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на своем поле обыграл "Тамбов" со счетом 2:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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У "Арсенала" отличились Владислав Пантелеев (20-я минута, с пенальти) и Евгений Луценко (84), у "Тамбова" гол забил Михаил Костюков (55). Луценко забил 15-й гол и отстает от лучшего бомбардира турнира, нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы на один мяч.

Встреча первого круга завершилась гостевой победой "Арсенала" со счетом 1:0. После возобновления чемпионата до очной встречи обе команды провели по пять матчей, в которых потерпели по четыре поражения и по разу одержали победу.

"Арсенал" поднялся на восьмое место, набрав 34 очка, "Тамбов" располагается на 14-й строчке, в активе клуба 28 очков. Предпоследнее место занимают самарские "Крылья Советов" (27 очков), в воскресенье в матче 28-го тура клуб на выезде сыграет с московским "Динамо".

В предпоследнем туре тульский клуб сыграет на выезде 15 июля с екатеринбургским "Уралом", "Тамбов" на следующий день примет "Сочи".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27205258-1565
2Локомотив27148537-2750
3ЦСКА27137739-2646
4Краснодар26129542-2845
5Ростов27127844-4843
6Уфа27812721-2236
7Урал27981035-4635
8Арсенал281041434-4034
9Спартак27961230-3133
10Рубин27891016-2533
11Динамо26881022-2932
12Сочи27791139-3330
13Ахмат27791126-3830
14Тамбов28841634-3928
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург27651626-4823

 

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