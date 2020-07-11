Тульский "Арсенал" обыграл "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 11 июля. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на своем поле обыграл "Тамбов" со счетом 2:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
У "Арсенала" отличились Владислав Пантелеев (20-я минута, с пенальти) и Евгений Луценко (84), у "Тамбова" гол забил Михаил Костюков (55). Луценко забил 15-й гол и отстает от лучшего бомбардира турнира, нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы на один мяч.
Встреча первого круга завершилась гостевой победой "Арсенала" со счетом 1:0. После возобновления чемпионата до очной встречи обе команды провели по пять матчей, в которых потерпели по четыре поражения и по разу одержали победу.
"Арсенал" поднялся на восьмое место, набрав 34 очка, "Тамбов" располагается на 14-й строчке, в активе клуба 28 очков. Предпоследнее место занимают самарские "Крылья Советов" (27 очков), в воскресенье в матче 28-го тура клуб на выезде сыграет с московским "Динамо".
В предпоследнем туре тульский клуб сыграет на выезде 15 июля с екатеринбургским "Уралом", "Тамбов" на следующий день примет "Сочи".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|58-15
|65
|2
|Локомотив
|27
|14
|8
|5
|37-27
|50
|3
|ЦСКА
|27
|13
|7
|7
|39-26
|46
|4
|Краснодар
|26
|12
|9
|5
|42-28
|45
|5
|Ростов
|27
|12
|7
|8
|44-48
|43
|6
|Уфа
|27
|8
|12
|7
|21-22
|36
|7
|Урал
|27
|9
|8
|10
|35-46
|35
|8
|Арсенал
|28
|10
|4
|14
|34-40
|34
|9
|Спартак
|27
|9
|6
|12
|30-31
|33
|10
|Рубин
|27
|8
|9
|10
|16-25
|33
|11
|Динамо
|26
|8
|8
|10
|22-29
|32
|12
|Сочи
|27
|7
|9
|11
|39-33
|30
|13
|Ахмат
|27
|7
|9
|11
|26-38
|30
|14
|Тамбов
|28
|8
|4
|16
|34-39
|28
|15
|Крылья Советов
|27
|7
|6
|14
|30-38
|27
|16
|Оренбург
|27
|6
|5
|16
|26-48
|23