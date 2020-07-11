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Зимние олимпийские виды спорта

Косторная и Щербакова поздравили Тутберидзе со званием тренера года ISU Skating Awards

Помимо Тутберидзе, на премию претендовали канадец Брайан Орсер и американец Рафаэль Арутюнян

ТАСС, 11 июля. Чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова поздравили своего тренера Этери Тутберидзе с победой в номинации "Тренер года" по фигурному катанию в рамках премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. Видеозапись поздравления была продемонстрирована в ходе церемонии.

Помимо Тутберидзе, на премию претендовали канадец Брайан Орсер и американец Рафаэль Арутюнян.

"Она очень сильный человек, способный добиваться целей, которые ставит перед собой, - сказала Щербакова. - Я думаю, любовь к фигурному катанию помогает ей в этом, и она транслирует эту любовь нам. Она всегда помогает нам найти лучшее в нас самих и улучить сильные стороны. Тутберидзе очень требовательная, и это помогает нам показывать лучшие результаты на соревнованиях".

"Я думаю, она - лучший тренер в мире, - отметила Косторная. - Каждый день она проводит огромное количество времени с нами".

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