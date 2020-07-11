{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Тутберидзе заявила, что попадание в номинацию "Лучший тренер" является для нее честью

В субботу Тутберидзе стала лауреатом премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards
Тренер Этери Тутберидзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер Этери Тутберидзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что попадание в номинацию "Лучший тренер" премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards является для нее честью. Об этом Тутберидзе сказала в видеообращении во время церемонии вручении премии.

На эту тему
Этери Тутберидзе награждена премией лучшему тренеру ISU Skating Awards

В субботу Тутберидзе стала лауреатом премии, на звание лучшего тренера также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

"Я хотела бы сказать, что это большая честь - быть в этой номинации. Наша работа достаточно сложная, когда-то мы должны быть тренерами, когда-то - друзьями или учителями, отдаваться полностью работе. Конечно, мы очень рады, когда наши ученики достигают больших высот. Порой это ожидаемо, когда-то - неожиданно. Я очень уважаю двух других тренеров [Орсера и Арутюняна] и желаю им всего наилучшего", - сказала Тутберидзе.

Победителей определяла отдельная коллегия жюри. Она состоит из шести бывших фигуристов. От России в коллегию вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Вручение премии является первым в истории. Изначально мероприятие планировалось провести вместо традиционного гала-вечера на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Формула-1
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии "Формулы-1"
Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стал 14-м
Читать полностью