Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии "Формулы-1"

ТАСС, 11 июля. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром "Ред Булл Ринг").

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят занял 14-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал восьмым, но из-за штрафа британца Ландо Норриса ("Макларен") будет стартовать седьмым.

Ранее в субботу из-за проливного дождя была отменена третья свободная практика. Квалификация, старт которой был отложен почти на 50 минут, проходила в дождливых условиях. Гонка состоится в воскресенье, начало - 16:10 мск.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13-15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции, а из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" подтвердило проведение первых 10 этапов. Гран-при России в Сочи состоится 25-27 сентября.

Первый этап сезона также прошел в Австрии на автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильберге. Победителем гонки стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.