Плющенко считает несправедливым, что Трусова не вошла в число победителей премии ISU

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает несправедливым тот факт, что россиянка Александра Трусова не вошла в число победителей первой в истории премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. Таким мнением Плющенко поделился с ТАСС.

В субботу обладателем премии в номинации "Новичок года" стала победительница финала Гран-при Алена Косторная, на победу в номинации также претендовали Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён. Лучшим тренером стала Этери Тутберидзе, у которой тренируется Косторная и тренировалась Трусова, признана лучшим тренером. В настоящее время Трусова работает в группе Плющенко.

"Конечно же, эта премия очень нужна, это "Оскар" мира фигурного катания, и эту премию нужно развивать, проводить ежегодно в разных странах мира, - считает Плющенко. - Но я скажу, что мне не понравилось в этой истории: как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок, девочке, которая сделала самый сложный прыжок в мире фигурного катания, - четверной лутц, девочке, которая три раза вошла в Книгу рекордов Гиннесса? И я это говорю не потому, что Александра сегодня тренируется у меня, я сказал бы то же самое, если бы она тренировалась в предыдущей команде".

"Мне кажется, это несправедливо, неправильно, нужно было сделать номинацию для тех, кто становится первооткрывателем в фигурном катании, и это упущение", - подчеркнул Плющенко.