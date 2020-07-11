Плющенко: Тутберидзе по праву получила награду лучшему тренеру

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Этери Тутберидзе по праву победила в номинации "Лучший тренер" премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Awards, этой награды достойна вся ее команда. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В субботу Тутберидзе стала лауреатом премии, на звание лучшего тренера также претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер. Лучшим новичком года была названа ученица Тутберидзе Алена Косторная.

"Я считаю, что Тутберидзе достойна победы - она показала себя как специалист высшей тренерской ступени. Но, поскольку эта команда позиционирует себя как "Тутберидзе тим", я дал бы фигурнокатательного "Оскара" всей "Тутберидзе тим", - подчеркнул Плющенко.

Также Плющенко отметил, что в числе номинантов премии не хватало имен множества российских специалистов: "Считаю, что в номинации "Оскара" должны фигурировать такие тренеры, как Алексей Мишин, Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, почему нет? Это же не номинация за конкретный год, и это - небольшое упущение организаторов".

Вручение премии является первым в истории. Изначально мероприятие планировалось провести вместо традиционного гала-вечера на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.