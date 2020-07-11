Ханю получил премию самому ценному фигуристу ISU Skating Awards

ТАСС, 11 июля. Японец Юдзуру Ханю стал лауреатом премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации "Самый ценный фигурист". Церемония награждения проходит в онлайн-формате.

На звание самого ценного фигуриста претендовали американец Натан Чен, а также французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон.

Лучшим хореографом стала канадка Ше-Линн Бурн, на приз также претендовали Мари-Франс Дюбрёй и Лори Николь. В номинации "Лучший костюм" победу одержал американский танцевальнуй дуэт Мэдисон Чок / Эван Бейтс, также победу в этой номинации претендовали россиянка Анна Щербакова и Ханю.

Награда в номинации "За достижения в карьере" была вручена четырехкратному чемпиону мира канадцу Курту Браунингу. Лучшей программой сезона выбрали работу пары Пападакис/Сизерон, они обошли россиянку Евгению Медведеву и француза Кевина Эймоза.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), также на его счету две золотые (2014, 2017), три серебряные (2015, 2016, 2019) и одна бронзовая (2012) медаль чемпионатов мира. 25-летний Ханю является победителем чемпионата четырех континентов 2020 года.

Победителя определяла отдельная коллегия жюри, она состоит из шести бывших фигуристов. От России в коллегию вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Вручение премии является первым в истории. Изначально мероприятие планировалось провести вместо традиционного гала-вечера на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.