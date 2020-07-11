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Футбол в Англии

"Ливерпуль" впервые в сезоне не сумел победить дома в АПЛ, сыграв вничью с "Бёрнли"

"Ливерпуль" досрочно оформил чемпионство за семь туров до конца чемпионата
Футболист "Ливерпуля" Садио Мане EPA-EFE/Oli Scarff
Описание
Футболист "Ливерпуля" Садио Мане
© EPA-EFE/Oli Scarff

ТАСС, 11 июля. "Ливерпуль" сыграл дома вничью с "Бёрнли" со счетом 1:1 в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

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В составе хозяев гол забил Эндрю Робертсон (34-я минута), за "Бёрнли" отличился Джей Родригес (69).

"Ливерпуль" на "Энфилде" победил во всех матчах чемпионата в текущем сезоне (команда до этой встречи провела 17 игр), впервые потеряв очки дома. Для того, чтобы сравняться с "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" по количеству домашних побед в сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ), команде Юргена Клоппа необходимо победить 22 июля "Челси". В предыдущий раз "Ливерпуль" не сумел добыть победу на своем стадионе в матче чемпионата 30 января прошлого года, сыграв вничью с "Лестером" (1:1).

После 35 туров "Ливерпуль" имеет в своем активе 93 очка, команда обеспечила себе чемпионство за семь туров до конца чемпионата. "Бёрнли" набрал 50 очков и идет девятым.

В следующем туре "Ливерпуль" встретится 15 июля в Лондоне с "Арсеналом", "Бёрнли" примет в тот же день "Вулверхэмптон".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль35303276-2793
2Манчестер Сити34223986-3469
3Челси341861063-4660
4Лестер34178964-3259
5Манчестер Юнайтед341610859-3358
6Вулверхэмптон341313845-3752
7Шеффилд Юнайтед341312935-3351
8Арсенал341214850-4250
9Бёрнли351481339-4750
10Тоттенхэм3413101152-4449
11Эвертон341291341-4945
12Саутгемптон341351643-5544
13Ньюкасл3511101436-5243
14Кристал Пэлас341191430-4342
15Брайтон348121436-4736
16Вест Хэм35971944-5934
17Уотфорд358101733-5434
18Борнмут34772032-5928
19Астон Вилла34762136-6527
20Норвич35562426-6721

 

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