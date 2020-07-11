"Ливерпуль" впервые в сезоне не сумел победить дома в АПЛ, сыграв вничью с "Бёрнли"

ТАСС, 11 июля. "Ливерпуль" сыграл дома вничью с "Бёрнли" со счетом 1:1 в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев гол забил Эндрю Робертсон (34-я минута), за "Бёрнли" отличился Джей Родригес (69).

"Ливерпуль" на "Энфилде" победил во всех матчах чемпионата в текущем сезоне (команда до этой встречи провела 17 игр), впервые потеряв очки дома. Для того, чтобы сравняться с "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" по количеству домашних побед в сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ), команде Юргена Клоппа необходимо победить 22 июля "Челси". В предыдущий раз "Ливерпуль" не сумел добыть победу на своем стадионе в матче чемпионата 30 января прошлого года, сыграв вничью с "Лестером" (1:1).

После 35 туров "Ливерпуль" имеет в своем активе 93 очка, команда обеспечила себе чемпионство за семь туров до конца чемпионата. "Бёрнли" набрал 50 очков и идет девятым.

В следующем туре "Ливерпуль" встретится 15 июля в Лондоне с "Арсеналом", "Бёрнли" примет в тот же день "Вулверхэмптон".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.