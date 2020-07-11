"Ливерпуль" впервые в сезоне не сумел победить дома в АПЛ, сыграв вничью с "Бёрнли"

ТАСС, 11 июля. "Ливерпуль" сыграл дома вничью с "Бёрнли" со счетом 1:1 в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе хозяев гол забил Эндрю Робертсон (34-я минута), за "Бёрнли" отличился Джей Родригес (69).
"Ливерпуль" на "Энфилде" победил во всех матчах чемпионата в текущем сезоне (команда до этой встречи провела 17 игр), впервые потеряв очки дома. Для того, чтобы сравняться с "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" по количеству домашних побед в сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ), команде Юргена Клоппа необходимо победить 22 июля "Челси". В предыдущий раз "Ливерпуль" не сумел добыть победу на своем стадионе в матче чемпионата 30 января прошлого года, сыграв вничью с "Лестером" (1:1).
После 35 туров "Ливерпуль" имеет в своем активе 93 очка, команда обеспечила себе чемпионство за семь туров до конца чемпионата. "Бёрнли" набрал 50 очков и идет девятым.
В следующем туре "Ливерпуль" встретится 15 июля в Лондоне с "Арсеналом", "Бёрнли" примет в тот же день "Вулверхэмптон".
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|30
|3
|2
|76-27
|93
|2
|Манчестер Сити
|34
|22
|3
|9
|86-34
|69
|3
|Челси
|34
|18
|6
|10
|63-46
|60
|4
|Лестер
|34
|17
|8
|9
|64-32
|59
|5
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|10
|8
|59-33
|58
|6
|Вулверхэмптон
|34
|13
|13
|8
|45-37
|52
|7
|Шеффилд Юнайтед
|34
|13
|12
|9
|35-33
|51
|8
|Арсенал
|34
|12
|14
|8
|50-42
|50
|9
|Бёрнли
|35
|14
|8
|13
|39-47
|50
|10
|Тоттенхэм
|34
|13
|10
|11
|52-44
|49
|11
|Эвертон
|34
|12
|9
|13
|41-49
|45
|12
|Саутгемптон
|34
|13
|5
|16
|43-55
|44
|13
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|36-52
|43
|14
|Кристал Пэлас
|34
|11
|9
|14
|30-43
|42
|15
|Брайтон
|34
|8
|12
|14
|36-47
|36
|16
|Вест Хэм
|35
|9
|7
|19
|44-59
|34
|17
|Уотфорд
|35
|8
|10
|17
|33-54
|34
|18
|Борнмут
|34
|7
|7
|20
|32-59
|28
|19
|Астон Вилла
|34
|7
|6
|21
|36-65
|27
|20
|Норвич
|35
|5
|6
|24
|26-67
|21