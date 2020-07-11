Авербух: признание новичком года немного компенсирует фигуристке Косторной отмененный ЧМ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Победа в номинации "Новичок года" премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards немного компенсирует россиянке Алене Косторной отмену чемпионата мира по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС в субботу высказал российский хореограф Илья Авербух.

На победу в номинации также претендовали россиянка Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

"Думаю, двух мнений быть не может - это абсолютно заслуженно, - сказал Авербух. - Алена прекрасно шла в этом сезоне. Конечно, ничто не может компенсировать звание чемпионки мира, но это хоть как-то. Она однозначно была главным претендентом на победу на чемпионате мира, здесь все логично".

"Если идти по спортивному принципу, то Косторная в этом сезоне выигрывала во всех турнирах в очной борьбе с Трусовой. И на чемпионате Европы, и в финале Гран-При. Так что никаких вопросов или обид здесь речи быть не может", - добавил Авербух.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). Победителя определяла отдельная коллегия жюри, она состоит из шести бывших фигуристов, от России в нее вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в марте в Монреале. Турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.