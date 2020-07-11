Авербух: Тутберидзе совершила революцию в фигурном катании и заслужила приз ISU Awards

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Этери Тутберидзе заслуженно победила в номинации "Лучший тренер" премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, она совершила революцию в фигурном катании. Такое мнение ТАСС в субботу высказал российский хореограф Илья Авербух.

"Этери Георгиевна по результатам этого сезона, да и по совокупности всего последнего времени, совершила настоящую революцию, прорыв. У тренеров бывает такой период, когда их ученики не только выигрывают, но и делают определенную революцию в фигурном катании, - считает Авербух. - Так и с учениками Тутберидзе - Юля Липницкая, Женя Медведева, Алина Загитова, потом Алена Косторная, Аня Щербакова, Саша Трусова. Объективно, эта награда заслужена и оправдана".

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе - Косторная, Щербакова и Трусова, в мае перешедшая в группу Евгения Плющенко, выиграли все турниры. Воспитанница Тутберидзе Загитова выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году, чемпионат мира (2019), чемпионат Европы (2018) и финал Гран-при (сезон-2017/18), Медведева под руководством Тутберидзе стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).

Победителей определяла отдельная коллегия жюри. Она состоит из шести бывших фигуристов. От России в коллегию вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.