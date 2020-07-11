Глава ФФККР Горшков поздравил Тутберидзе и Косторную с победой в ISU Skating Awards

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поздравил тренера Этери Тутберидзе и чемпионку Европы Алену Косторную с победой в премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. Об этом Горшков сообщил ТАСС.

Тутберидзе стала победителем премии в номинации "Лучший тренер", Косторная признана лучшим новичком года.

"Поздравляю Этери Георгиевну и Алену с этой значимой и престижной наградой, спасибо им за эти достижения. А самое главное - здоровья, удачи и дальнейших побед", - сказал Горшков.

Вручение премии ISU Awards стало первым в истории. Изначально мероприятие планировалось провести вместо традиционного гала-вечера на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.