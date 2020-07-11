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Футбол в России

Тренер ФК "Тамбов" считает, что команда должна была побеждать "Арсенал"

"Тамбов" на выезде потерпел поражение от тульского "Арсенала" - 1:2

ТУЛА, 11 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" переиграл тульский "Арсенал" и должен был побеждать в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Тамбова" Денис Первушин.

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"Тамбов" на выезде потерпел поражение от тульского "Арсенала" (1:2), пропустив второй мяч на 84-й минуте игры. В шести турах после паузы из-за коронавируса команда потерпела пять поражений со счетом 1:2, единственную победу она одержала в матче со "Спартаком" (3:2).

"Считаю, что мы переиграли соперника и должны были одержать победу. Команда сегодня действительно владела инициативой, и, наверное, мы ближе были к победе, - сказал Первушин. - Мы опять пропускаем с пенальти, нам в последних играх постоянно назначают 11-метровый. Но ребята не опускают рук, продолжают бороться, однако мы пропускаем голы, которые не вытекают из логики игры".

"После пропущенных в прошлом туре четырех мячей надо было постараться сыграть аккуратно, - сказал исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый. - Были ошибки в прошлой игре (с "Крыльями Советов" - прим. ТАСС), мы их разобрали, и, говоря по горячим следам, у нас все удачно получилось. Может, в первом тайме не все получалось в атаке, но во втором тайме были очень хорошие моменты".

В следующем туре "Тамбов" сыграет с "Сочи" 16 июля в Нижнем Новгороде, "Арсенал" днем ранее в гостях с екатеринбургским "Уралом".

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