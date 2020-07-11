Тарасова назвала Тутберидзе первооткрывателем пути к "космическому" фигурному катанию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский специалист Этери Тутберидзе заслуживает премию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации "Лучший тренер", так как она первая проложила дорогу к новым высотам в женском одиночном катании. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

Церемония объявления лауреатов первой в истории премии ISU Skating Awards состоялась в субботу в онлайн-формате. Соперниками Тутберидзе были канадец Брайан Орсер и американец Рафаэль Арутюнян.

"Я была абсолютно уверена, что награду дадут Этери, потому что она действительно лучшая из лучших, - сказала Тарасова. - Она сенсационно работает уже много лет и вносит огромный вклад в женское одиночное катание. Ее девочки первые в мире стали исполнять программы с техническими элементами, сложность которых стоит наравне с мужчинами. У нее очень серьезная группа, большие намерения, и мы видим, что у нее к тому же есть запасные на юниорском уровне".

"При всех прочих равных она выделяется тем, что является первооткрывателем этого пути, который ведет нас в "космос", - добавила Тарасова. - Многооборотные прыжки уже есть и будут теперь всегда, потому что эта стена проломлена".

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. В прошлом сезоне у нее также тренировалась двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.