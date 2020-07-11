Голкипер "Зенита" Лунев получил травму и покинул поле в матче РПЛ с "Ахматом"

Вратарь получил повреждение на 83-й минуте при вводе мяча в игру, ему оказывали медицинскую помощь, после чего на 86-й минуте его заменил Михаил Кержаков. Встреча завершилась со счетом 1:1.

30 июня основной вратарь "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме получил травму икроножной мышцы в матче 25-го тура против самарских "Крыльев Советов" (1:1). Из-за травмы Гилерме уже пропустил два тура.

Луневу 28 лет, в текущем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в девяти из которых сумел отставить свои ворота в неприкосновенности. В составе национальной сборной России на его счету семь матчей, в которых он пропустил 14 мячей. Вратарь дебютировал за сборную 10 октября 2017 года, в восьми матчах из 10 отборочного турнира чемпионата Европы, который был перенесен на 2021 год, Лунев находился на скамейке запасных (еще в двух играх голкипер не попал в заявку из-за травмы).