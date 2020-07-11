"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 11 июля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ахмат" провел последний домашний матч в сезоне.
Счет на седьмой минуте открыл капитан "Ахмата" Олег Иванов. У "Зенита" на 22-й минуте отличился Себастьян Дриусси. На 34-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони, показав ему вторую желтую карточку. В заявку "Зенита" на матч не попали игроки основного состава защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.
На 83-й минуте при вводе мяча в игру травму получил голкипер "Зенита" Андрей Лунев, его заменил Михаил Кержаков. Лучшим игроком встречи признан бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос. "Ахмат" прервал прервал шестиматчевую победную серию "Зенита" в чемпионате, в предыдущий раз подопечные Сергея Семака потеряли очки в домашнем матче с "Уфой" (0:0). Петербургский клуб не может победить в Грозном в чемпионате с 8 апреля 2015 года (2:1).
Досрочно оформивший чемпионство "Зенит" набрал 66 очков. "Ахмат" занимает 12-е место, имея в активе 31 очко. В следующем туре "Зенит" примет 15 июля "Оренбург", а 19 июля встретится дома в полуфинале Олимп - Кубка России с московским "Спартаком". "Ахмат" 15 июля сыграет в гостях с красно-белыми в рамках чемпионата.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|58-15
|66
|2
|Локомотив
|27
|14
|8
|5
|37-27
|50
|3
|ЦСКА
|27
|13
|7
|7
|39-26
|46
|4
|Краснодар
|26
|12
|9
|5
|42-28
|45
|5
|Ростов
|27
|12
|7
|8
|44-48
|43
|6
|Уфа
|27
|8
|12
|7
|21-22
|36
|7
|Урал
|27
|9
|8
|10
|35-46
|35
|8
|Арсенал
|28
|10
|4
|14
|34-40
|34
|9
|Спартак
|27
|9
|6
|12
|30-31
|33
|10
|Рубин
|27
|8
|9
|10
|16-25
|33
|11
|Динамо
|26
|8
|8
|10
|22-29
|32
|12
|Ахмат
|28
|7
|10
|11
|27-39
|31
|13
|Сочи
|27
|7
|9
|11
|39-33
|30
|14
|Тамбов
|28
|8
|4
|16
|34-39
|28
|15
|Крылья Советов
|27
|7
|6
|14
|30-38
|27
|16
|Оренбург
|27
|6
|5
|16
|26-48
|23