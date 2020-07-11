"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 11 июля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ахмат" провел последний домашний матч в сезоне.

Счет на седьмой минуте открыл капитан "Ахмата" Олег Иванов. У "Зенита" на 22-й минуте отличился Себастьян Дриусси. На 34-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони, показав ему вторую желтую карточку. В заявку "Зенита" на матч не попали игроки основного состава защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.

На 83-й минуте при вводе мяча в игру травму получил голкипер "Зенита" Андрей Лунев, его заменил Михаил Кержаков. Лучшим игроком встречи признан бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос. "Ахмат" прервал прервал шестиматчевую победную серию "Зенита" в чемпионате, в предыдущий раз подопечные Сергея Семака потеряли очки в домашнем матче с "Уфой" (0:0). Петербургский клуб не может победить в Грозном в чемпионате с 8 апреля 2015 года (2:1).

Досрочно оформивший чемпионство "Зенит" набрал 66 очков. "Ахмат" занимает 12-е место, имея в активе 31 очко. В следующем туре "Зенит" примет 15 июля "Оренбург", а 19 июля встретится дома в полуфинале Олимп - Кубка России с московским "Спартаком". "Ахмат" 15 июля сыграет в гостях с красно-белыми в рамках чемпионата.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.