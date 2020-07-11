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Футбол в России

"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче РПЛ

Досрочно оформивший чемпионство "Зенит" не сумел одержать победу впервые за семь матчей чемпионата
Игроки "Ахмата" Максим Ненахов и "Зенита" Дуглас Сантос Елена Афонина/ТАСС
Описание
Игроки "Ахмата" Максим Ненахов и "Зенита" Дуглас Сантос
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 11 июля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ахмат" провел последний домашний матч в сезоне.

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Счет на седьмой минуте открыл капитан "Ахмата" Олег Иванов. У "Зенита" на 22-й минуте отличился Себастьян Дриусси. На 34-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони, показав ему вторую желтую карточку. В заявку "Зенита" на матч не попали игроки основного состава защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.

На 83-й минуте при вводе мяча в игру травму получил голкипер "Зенита" Андрей Лунев, его заменил Михаил Кержаков. Лучшим игроком встречи признан бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос. "Ахмат" прервал прервал шестиматчевую победную серию "Зенита" в чемпионате, в предыдущий раз подопечные Сергея Семака потеряли очки в домашнем матче с "Уфой" (0:0). Петербургский клуб не может победить в Грозном в чемпионате с 8 апреля 2015 года (2:1).

Досрочно оформивший чемпионство "Зенит" набрал 66 очков. "Ахмат" занимает 12-е место, имея в активе 31 очко. В следующем туре "Зенит" примет 15 июля "Оренбург", а 19 июля встретится дома в полуфинале Олимп - Кубка России с московским "Спартаком". "Ахмат" 15 июля сыграет в гостях с красно-белыми в рамках чемпионата.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит28206258-1566
2Локомотив27148537-2750
3ЦСКА27137739-2646
4Краснодар26129542-2845
5Ростов27127844-4843
6Уфа27812721-2236
7Урал27981035-4635
8Арсенал281041434-4034
9Спартак27961230-3133
10Рубин27891016-2533
11Динамо26881022-2932
12Ахмат287101127-3931
13Сочи27791139-3330
14Тамбов28841634-3928
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург27651626-4823

 

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