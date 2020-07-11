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Автогонки

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа "Формулы-2" в Австрии

Партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал четвертым
Роберт Шварцман Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем первой гонки второго этапа серии "Формула-2", который проходит в Австрии. Старт гонки был отложен на час из-за дождя.

Второе место занял японец Юки Цунода из Carlin, третьим стал китаец Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).

Партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал четвертым. Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) финишировал 14-м, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) сошел после ошибки на установочном круге.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Шварцман, который также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари", проводит первый сезон в "Формуле-2", в прошлом сезоне он стал чемпионом "Формулы-3". Для Мазепина текущий сезон в "Формуле-2" второй в карьере, для Маркелова - седьмой.

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