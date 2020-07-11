Ягудин: отсутствие Загитовой в числе номинантов ISU Awards вызывает только смех

Победителями премии стали две россиянки. Лучшим тренером названа Этери Тутберидзе, также в номинацию вошли канадец Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян, работающий в США. Новичком года стала ученица Тутберидзе Алена Косторная, в номинацию вошли соотечественница Александра Трусова и Ю Ён (Южная Корея). Звание самого ценного фигуриста присуждено японцу Юдзуру Ханю, в номинации "лучший костюм" выиграли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, лучшей программой признана работа французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, лучшим хореографом стала канадка Ше-Линн Бурн.

"Для меня лично Этери Тутберидзе в номинации "Лучший тренер" была вне конкуренции, и никаких сомнений в ее победе не было, как их не было и в победе Косторной - она выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы. Самым ценным фигуристом стал Ханю, и здесь также все логично - он прошел не один олимпийский цикл, став двукратным олимпийским чемпионом. Но с кем он конкурировал, и почему в этой номинации не было Алины Загитовой? Ее отсутствие в тройке номинантов по меньшей мере вызывает смех", - сказал Ягудин.

"В битве хореографов, где победила Ше-Линн Бурн, все были достаточно равны - выиграть могла каждая из финальной тройки номинантов, и каждая внесла большой вклад в хореографию своих спортсменов. А вот вопрос с лучшим костюмом для меня лично был достаточно субъективен, тут кому что нравится - я бы лично двумя руками голосовал за Щербакову, потому что в ее платье была изюминка, о нем говорили, оно как артефакт не осталось незамеченным. Аня вышла на лед в одном платье, ушла в другом, и ее наряд напомнил мне костюмы Катарины Витт - как только ее ни обсуждали за смелость и вызов обществу. В данном случае, думаю, все-таки вмешался политический момент, когда победу отдали американцам", - считает Ягудин.

Победу в номинации на лучшую программу Пападакис и Сизерона Ягудин также считает достаточно субъективным: "Программы у всей тройки номинантов были интересными, каждая по-своему завораживала, но это можно было сказать и о тех, кто не вошел в шорт-лист. Так уж выбор пал".

Подводя итоги ISU Awards, Ягудин отметил, что никакая премия не может заменить спортсмену победы на соревнованиях: "Спортсмен должен выигрывать на своем непосредственном поприще, и никакая премия не заменит ему победы на льду, так что не вижу в ней никакого смысла. Я искренне рад за тех, кто выиграл, кто стал номинантом, но это не заменит им настоящей спортивной жизни. Нужно быть чемпионами в своей профессии".