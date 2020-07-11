Ягудин: отсутствие Загитовой в числе номинантов ISU Awards вызывает только смех

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Отсутствие чемпионки мира и Олимпийских игр по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой в числе номинантов премии Международного союза конькобежцев ISU Awards по меньшей мере вызывает смех. Такое мнение высказал ТАСС олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Победителями премии стали две россиянки. Лучшим тренером названа Этери Тутберидзе, также в номинацию вошли канадец Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян, работающий в США. Новичком года стала ученица Тутберидзе Алена Косторная, в номинацию вошли соотечественница Александра Трусова и Ю Ён (Южная Корея). Звание самого ценного фигуриста присуждено японцу Юдзуру Ханю, в номинации "лучший костюм" выиграли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, лучшей программой признана работа французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, лучшим хореографом стала канадка Ше-Линн Бурн.
"Для меня лично Этери Тутберидзе в номинации "Лучший тренер" была вне конкуренции, и никаких сомнений в ее победе не было, как их не было и в победе Косторной - она выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы. Самым ценным фигуристом стал Ханю, и здесь также все логично - он прошел не один олимпийский цикл, став двукратным олимпийским чемпионом. Но с кем он конкурировал, и почему в этой номинации не было Алины Загитовой? Ее отсутствие в тройке номинантов по меньшей мере вызывает смех", - сказал Ягудин.
"В битве хореографов, где победила Ше-Линн Бурн, все были достаточно равны - выиграть могла каждая из финальной тройки номинантов, и каждая внесла большой вклад в хореографию своих спортсменов. А вот вопрос с лучшим костюмом для меня лично был достаточно субъективен, тут кому что нравится - я бы лично двумя руками голосовал за Щербакову, потому что в ее платье была изюминка, о нем говорили, оно как артефакт не осталось незамеченным. Аня вышла на лед в одном платье, ушла в другом, и ее наряд напомнил мне костюмы Катарины Витт - как только ее ни обсуждали за смелость и вызов обществу. В данном случае, думаю, все-таки вмешался политический момент, когда победу отдали американцам", - считает Ягудин.
Победу в номинации на лучшую программу Пападакис и Сизерона Ягудин также считает достаточно субъективным: "Программы у всей тройки номинантов были интересными, каждая по-своему завораживала, но это можно было сказать и о тех, кто не вошел в шорт-лист. Так уж выбор пал".
Подводя итоги ISU Awards, Ягудин отметил, что никакая премия не может заменить спортсмену победы на соревнованиях: "Спортсмен должен выигрывать на своем непосредственном поприще, и никакая премия не заменит ему победы на льду, так что не вижу в ней никакого смысла. Я искренне рад за тех, кто выиграл, кто стал номинантом, но это не заменит им настоящей спортивной жизни. Нужно быть чемпионами в своей профессии".