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Футбол в России

Футболист "Арсенала" Пантелеев был уверен, что забьет пенальти в матче с "Тамбовом"

Пантелеев открыл счет в матче, который завершился победой тульского клуба (2:1)

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Владислав Пантелеев был уверен в том, что реализует 11-метровый удар в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом". Об этом он рассказал ТАСС.

"Арсенал" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Пантелеев открыл счет в игре.

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"Сомнений перед тем, как пробить пенальти, вообще не было - был уверен, что забью. Взял мяч и пробил так, как хотел, - сказал он. - Кстати, гол посвящаю одному близкому человеку, у которого сегодня как раз день рождения. Очень рад поздравить его таким образом".

23-летний игрок впервые вышел в стартовом составе "Арсенала" в нынешнем чемпионате.

"Испытываю сейчас самые радостные эмоции: первая игра в основном составе, первая победа, первый гол, все сложилось очень удачно, - сказал полузащитник. - Волнения перед игрой не было, потому что уже выходил на замены до этого, успел почувствовать уверенность. Спокойно готовился к игре, нужно было просто делать то, что умею - постараться добавить вариативности в атаке. Нам было очень важно выиграть заключительный домашний матч сезона - для болельщиков, для клуба, для себя".

"Арсенал" в следующем туре 15 июля в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".

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