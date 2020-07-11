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Летние олимпийские виды спорта

Командный чемпионат мира по настольному теннису - 2021 пройдет с 28 февраля по 7 марта

Турнир пройдет в южнокорейском Пусане

ТАСС, 11 июля. Командное мировое первенство по настольному теннису в южнокорейском Пусане пройдет с 28 февраля по 7 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета федерации. Изначально турнир должен был пройти в Пусане с 22 по 29 марта, позже сроки турнира были перенесены на период с 27 сентября по 4 октября. Затем сообщалось, что турнир пройдет в первые месяцы 2021 года.

Следующее заседание исполкома ITTF пройдет 28 августа.

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